Путин: Байден заверил, что Украины в НАТО пока не будет

«Вопросы признания «ДНР» и «ЛНР» тесно связаны с глобальными проблемами безопасности в мире, и частности в Европе. Вопрос о признании «ЛДНР» напрямую зависит от гарантий России по отводу войск НАТО из Восточной Европы. Если Украина будет принята в НАТО, то угрозы для России многократно возрастут». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на внеочередном заседании Совета безопасности.

Он отметил, что президент США Джо Байден заверил его, что Украину не собираются принимать в НАТО завтра, более того, возможен мораторий.

«Они считают, что Украина не готова сегодня», - заявил Путин.

Президент России также сообщил, что возможный мораторий о приеме Украины в НАТО не уступка, а просто выполнение планов Запада о подготовке Киева к предстоящему вступлению в альянс.