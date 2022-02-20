Пентагон заявил, что Россия может напасть на Украину уже сегодня

Пентагон утверждает, что нападение России на Украину может произойти в понедельник, 21 февраля, но отмечает, что для дипломатии еще есть время. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передают «Известия».

«Что ж, сегодня может быть этот день. Мы надеемся, что этого не произойдет, поэтому продолжаем использовать все дипломатические возможности», - пояснил Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным и обсудить мирный путь вперед.