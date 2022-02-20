ФСБ заявила о задержании украинского диверсанта на территории России

«Российские спецслужбы взяли в плен украинского военнослужащего, который пытался проникнуть на территорию России». Об этом заявил на заседании Совета безопасности глава ФСБ Александр Бортников.

По его словам, две диверсионные группы вошли на территорию России из самопровозглашенной «Луганской народной республики» и со стороны Мариуполя.

Глава ФСБ подчеркнул, что в целом обстановка на границе стабильная и находится под контролем.