Шентоп: Турция поддерживает стремление Грузии в НАТО

«Турция поддерживает евроатлантический курс Тбилиси и стремление этой страны к вступлению в НАТО». Об этом заявил председатель парламента Турции Мустафа Шентоп на переговорах с грузинским коллегой Шалвой Папуашвили, передает «Анадолу».

Он отметил, что Анкара на всех платформах заявляет о решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и назвал страну «дружественным государством, стратегическим партнером и союзником, с которым у Турции нет никаких проблем».

Папуашвили в свою очередь поблагодарил Анкару за вклад в укрепление региональной безопасности. «Очень важно в сложные дни поддерживать друг друга», - подчеркнул спикер грузинского парламента.