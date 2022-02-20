Дмитрий Медведев: Россия стоит перед дилеммой о признании «ДНР» и «ЛНР»

«Россия стоит перед непростой дилеммой, связанной с признанием самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

«Мы стоим перед непростой дилеммой, связанной с признанием двух этих территорий, которые готовы к тому, чтобы такого признания искать, которые с соответствующими заявлениями к нам обратились, равно как и наш парламент такое постановление уже принял», - сказал Медведев на заседании Совбеза.

Он также добавил, что неплохо помнит 2008 год, когда принял непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии.