В России уверяют, что Донбасс не нужен ни Украине, ни Западу
«Ни Украине, ни их западным союзникам Донбасс не нужен». Об этом заявил в понедельник заместитель главы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак, выступая на заседании Совета безопасности, передает ТАСС.
По его словам, Украина на ходу изобретает новые схемы по урегулированию на Донбассе «из области юридического кретинизма».
Он заявил, что положения Минских соглашений о том, что изменения в Конституцию Украины относительно статуса Донбасса должны быть согласованы с «ДНР» и «ЛНР», игнорируются Киевом.
«Диалог по определению статуса Донбасса до сих пор не начат, Украина держит в глубоком секрете, каким она его видит, но очевидно, не собирается предоставлять ему особый статус, предусмотренный минскими соглашениями», - добавил Козак.
Он напомнил, что в соответствии с минскими соглашениями, диалог о будущем статусе Донбасса в составе постконфликтной Украины должен был начаться на следующий день после завершения отвода тяжелых вооружений.
Козак сказал, что представители Украины в залах переговоров шепотом говорят о приверженности минским соглашениям, а публично утверждают, что они неприемлемы.
«Они на минских переговорах, в других переговорных форматах шепотом в зале переговоров заявляют о приверженности Минским соглашениям, но в общественное мнение, выходя за дверь переговоров, заявляют, что минские соглашения неприемлемы, что они являются удавкой на шее, что они мешают урегулировать конфликт на Донбассе», - сказал Козак.