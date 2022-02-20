В России уверяют, что Донбасс не нужен ни Украине, ни Западу

«Ни Украине, ни их западным союзникам Донбасс не нужен». Об этом заявил в понедельник заместитель главы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак, выступая на заседании Совета безопасности, передает ТАСС.

По его словам, Украина на ходу изобретает новые схемы по урегулированию на Донбассе «из области юридического кретинизма».

Он заявил, что положения Минских соглашений о том, что изменения в Конституцию Украины относительно статуса Донбасса должны быть согласованы с «ДНР» и «ЛНР», игнорируются Киевом.