Министр образования Эмин Амруллаев в Грузии фото
Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев находится с официальным визитом в Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе визита Эмин Амруллаев и делегация посетили памятник общенациональному лидеру в парке Гейдара Алиева в Тбилиси, возложили венок и почтили его память.
Министра образования сопровождали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, первый заместитель министра образования и науки Грузии Тамар Махарашвили и другие официальные лица.
Затем Э.Амруллаев посетил Музей азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде, ознакомился с деятельностью музея и хранящимися здесь экспонатами.
Также в ходе визита министр посетил площадь Героев в Тбилиси, возложил венок к мемориалу и почтил память погибших за суверенитет и территориальную целостность Грузии.
Затем министр образования Азербайджана встретился с ректором Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили Гиоргием Шарвашидзе, отметив, что между вузами Азербайджана и Грузии налажено хорошее сотрудничество.
Министр также отметил, что развитие отношений двух стран в сфере образования создает возможности для расширения сотрудничества и в других сферах.
Также Э.Амруллаев сообщил, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем развитии отношений с соседней и дружественной Грузией во всех сферах, включая науку и образование, поэтому одной из основных целей визита является обмен мнениями по данному поводу.
В свою очередь, ректор Георгий Шарвашидзе подробно рассказал о деятельности вуза и международном сотрудничестве. Он отметил, что Тбилисский государственный университет имени И.Джавахишвили тесно сотрудничает с Гянджинским государственным университетом, университетом Хазар и другими высшими учебными заведениями Азербайджана.
Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. В ходе беседы была особо подчеркнута важность таких вопросов, как обмен студентами, сотрудничество в сфере образования и совместные научные исследования между вузами двух стран.