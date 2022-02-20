19:30

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев находится с официальным визитом в Грузии, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе визита Эмин Амруллаев и делегация посетили памятник общенациональному лидеру в парке Гейдара Алиева в Тбилиси, возложили венок и почтили его память. Министра образования сопровождали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, первый заместитель министра образования и науки Грузии Тамар Махарашвили и другие официальные лица. Затем Э.Амруллаев посетил Музей азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде, ознакомился с деятельностью музея и хранящимися здесь экспонатами.

Также в ходе визита министр посетил площадь Героев в Тбилиси, возложил венок к мемориалу и почтил память погибших за суверенитет и территориальную целостность Грузии. Затем министр образования Азербайджана встретился с ректором Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили Гиоргием Шарвашидзе, отметив, что между вузами Азербайджана и Грузии налажено хорошее сотрудничество. Министр также отметил, что развитие отношений двух стран в сфере образования создает возможности для расширения сотрудничества и в других сферах. Также Э.Амруллаев сообщил, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем развитии отношений с соседней и дружественной Грузией во всех сферах, включая науку и образование, поэтому одной из основных целей визита является обмен мнениями по данному поводу.