Сильный Алиев договаривается с сильным Путиным накануне
Ильхам Алиев прибыл в Москву в тревожные дни рубежного перехода к новой системе геополитических координат.
Смещение различных пластов социоэкономической и финансовой жизни на стыке Восточной Европы и Азии уже не новость. Дрейф геополитических платформ происходит в ситуации хаоса и неопределенности.
Впечатление, что не всё уже подвластно контролируемым сценариям. Мир слишком ускорился. Попытка взаимодействия традиционных систем управления, привычных связей между элитами в условиях столкновения с новыми реалиями дефицита безопасности и ресурсов приводит не к нормализации, а к искоренению в местах старых конфликтов.
Мы вступили в мир перемен, эпоху непоследовательности и ситуативности.
Украинский конфликт стал частью российско-американского противостояния по вопросам европейской безопасности. Заведомо невозможно определить, кто окажется в тактическом выигрыше.
При этом, собственно, нельзя говорить о каком-то "первом месте" в процессе глобального перехода через узкое горло вихря: к примеру, прежние преимущества могут измениться из-за новых технологических решений, которые окажутся в руках новых игроков, таких как глобальные цифровые корпорации.
Состязания относительно качества свобод между западным и азиатским путем госуправления также окажутся бессмысленными в мире с безусловными пандемийными ограничениями: и тут, и там барьеры и ограничения прав.
Состязания ресурсов обнуляется запросами на качественно другие типы производства энергии. В свою очередь размытые рамки критериев экологичности могут оказаться куда более широкими, включающими и ядерную энергетику, и традиционное топливо для регионов третьего индустриального цикла.
Цифровизация документооборота и финансов меняет отношения к жизни и работе, избавляя от прежних привязок, но и накладывая новые обязательства на граждан всего мира.
Алиев и Путин ещё до второй карабахской войны подошли к необходимости создания механизмов управления этими переменами на локальном уровне. То, с чем столкнулись многие в 2020-2021 году – распад глобальных институтов и связей – относительно знакомая реальность для Баку, где давно пришли к выводу, что только наличие национальных сил и резервов может привести к инсталяции собственной региональной повестки, не оглядываясь на глобальных законодателей.
Если в общий круг проблем не добавить свои интересы, то конкуренция будет проиграна, ибо больше нет желающих продвигать "нормы". Вспомним: вес резолюций Совбеза ООН по карабахскому треку был пустым сотрясанием воздуха, пригодным всего лишь для правового оформления сложившейся реальности.
С другой стороны, нужно учитывать, что слабый, управляемый внешними силами Азербайджан куда выгоднее западным стратегам, чем крепко стоящее на ногах государство с собственной национальной повесткой. Слабый, управляемый извне Азербайджан под властью маргиналов и западников легко может быть сброшен в геополитический водоворот. Сильный, напротив, договаривается с сильным партнером. Сильный Алиев решает задачи с сильным Путиным. И что-то изменить в этих константах невозможно, уравнение рушится. В этом и формула создания нового трехстороннего геополитического поля между Азербайджаном, Турцией и Россией. Собственно, тройка этих интересов и создала неформальную сеть решения текущих задач между Алиевым, Путиным и Эрдоганом.
Поэтому украинский кризис лишь часть этой большой мозаики сложного взаимодействия, подчинённого не глобальным внешним, а местным, евразийским интересам, со своими макроэкономическими циклами.
Нужно учитывать, что сложился парный альянс внешнеполитического взаимодействия Баку и Анкары, нацеленный на кооптацию усилий с российской геополитической мощью.
Главное, что "тюркская пара" может предложить Москве свой крепкий южный фланг и дополнительные стыковочные узлы на маршрутах в Европу и на Ближний Восток (напомним, что Зангезурский коридор является фрагментом МТК Север-Юг).
Знаменитая фотография октября 2016 года – Путин между Алиевым и Эрдоганом в первом ряду 23-го Всемирного энергетического конгресса, проходившего в Стамбуле.
В тот период происходили согласования координации совместных поставок российского и азербайджанского газа в ЕС через системы транзитных газопроводов. Была найдена брешь обхода "третьего энергопакета", ограничивающего возможности влияния на еврорынки крупных монополий. Турция потенциально получила роль основного транзитёра российского газа в ЕС наравне с Германией. Можно сказать, что Азербайджан оказался одним из организаторов, если не вдохновителем этого процесса.
Сложившаяся новая реальность на Южном Кавказе по итогам второй карабахской войны – решена и зафиксирована в геополитическом треугольнике Путин - Алиев - Эрдоган.
В этом году была показана интересная конфигурация дипломатических шагов. Январский визит Алиева в Киев подтолкнул к активизации инициатив Эрдогана, направленных на перевод этого конфликта из глобального на региональный уровень: идея турецкого лидера – «давайте собственные проблемы решать сами».
Возможно, что визит Алиева проложит путь для последующей встречи Путина и Эрдогана вместе с президентом Зеленским.
Не нужно ждать, когда сверхдержавы переформатируют этот мир под себя, нужно самим создавать своё завтра и послезавтра…