Александр Караваев, автор haqqin.az 19:44

Ильхам Алиев прибыл в Москву в тревожные дни рубежного перехода к новой системе геополитических координат. Смещение различных пластов социоэкономической и финансовой жизни на стыке Восточной Европы и Азии уже не новость. Дрейф геополитических платформ происходит в ситуации хаоса и неопределенности. Впечатление, что не всё уже подвластно контролируемым сценариям. Мир слишком ускорился. Попытка взаимодействия традиционных систем управления, привычных связей между элитами в условиях столкновения с новыми реалиями дефицита безопасности и ресурсов приводит не к нормализации, а к искоренению в местах старых конфликтов.

Мы вступили в мир перемен, эпоху непоследовательности и ситуативности. Украинский конфликт стал частью российско-американского противостояния по вопросам европейской безопасности. Заведомо невозможно определить, кто окажется в тактическом выигрыше. При этом, собственно, нельзя говорить о каком-то "первом месте" в процессе глобального перехода через узкое горло вихря: к примеру, прежние преимущества могут измениться из-за новых технологических решений, которые окажутся в руках новых игроков, таких как глобальные цифровые корпорации. Состязания относительно качества свобод между западным и азиатским путем госуправления также окажутся бессмысленными в мире с безусловными пандемийными ограничениями: и тут, и там барьеры и ограничения прав. Состязания ресурсов обнуляется запросами на качественно другие типы производства энергии. В свою очередь размытые рамки критериев экологичности могут оказаться куда более широкими, включающими и ядерную энергетику, и традиционное топливо для регионов третьего индустриального цикла. Цифровизация документооборота и финансов меняет отношения к жизни и работе, избавляя от прежних привязок, но и накладывая новые обязательства на граждан всего мира. Алиев и Путин ещё до второй карабахской войны подошли к необходимости создания механизмов управления этими переменами на локальном уровне. То, с чем столкнулись многие в 2020-2021 году – распад глобальных институтов и связей – относительно знакомая реальность для Баку, где давно пришли к выводу, что только наличие национальных сил и резервов может привести к инсталяции собственной региональной повестки, не оглядываясь на глобальных законодателей.