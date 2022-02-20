Шойгу: у Украины больше возможностей для создания ядерного оружия, чем у Ирана и КНДР

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что допускает возможность создания ядерного оружия в Украине в случае возвращения стране ядерного статуса. Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза РФ.

«Хотел бы обратить внимание на заявление Зеленского, что они хотели бы себе вернуть статус ядерной страны. Это опасно по нескольким причинам. Первая – за долгие годы пребывания в СССР там были созданы возможности по созданию такого оружия и его носителей… Есть оборудование, есть специалисты и есть возможности, гораздо больше, чем у Ирана и Северной Кореи», - отметил Шойгу.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции пригрозил отказом от Будапештского меморандума, по которому Украина добровольно отказалась от ядерного статуса.