И Матвиенко призвала признать «ДНР» и «ЛНР»

«Признание со стороны России «Донецкой и Луганской народных республик» поможет разрешить конфликт на юго-востоке Украины, Россия должна пойти на этот шаг». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Безопасности РФ.

По ее словам, это решение откладывать нельзя.

«Если признание «ДНР» и «ЛНР» разрешит эту проблему, это очевидно, значит, мы должны пойти на этот шаг. Угрозы санкциями, конечно, это больно, неприятно, но, послушайте, нас называют агрессором, а мы ни разу не заявили о санкциях против Украины», - сказала Матвиенко.