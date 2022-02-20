И Матвиенко призвала признать «ДНР» и «ЛНР»
«Признание со стороны России «Донецкой и Луганской народных республик» поможет разрешить конфликт на юго-востоке Украины, Россия должна пойти на этот шаг». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Безопасности РФ.
По ее словам, это решение откладывать нельзя.
«Если признание «ДНР» и «ЛНР» разрешит эту проблему, это очевидно, значит, мы должны пойти на этот шаг. Угрозы санкциями, конечно, это больно, неприятно, но, послушайте, нас называют агрессором, а мы ни разу не заявили о санкциях против Украины», - сказала Матвиенко.
Она также добавила, что для Украины – это территория, а для России – граждане, люди.
«Украина не будет выполнять Минские соглашения для урегулирования ситуации вокруг «Донецкой и Луганской народных республик». Это не входит в планы Киева. Ну сколько еще можно объяснять? Надо в конце концов принимать решение. У нас достаточно было терпения и аргументов заставить Украину выполнить Минские соглашения, пойти мирным, дипломатическим путем, но они этого не хотят и делать не будут», - сказала Матвиенко.