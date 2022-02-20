Путин и Пашинян обсудили трехсторонние заявления
Президент России Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает пресс-служба Кремля.
«С обеих сторон подчеркнута важность последовательной реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, а также шаги, направленные на скорейшее начало процесса делимитации армяно-азербайджанской границы», - говорится в сообщении Кремля.
Как отметили в офисе российского лидера, в разговоре были затронуты и некоторые другие вопросы, связанные с усилиями по укреплению стабильности и установлению в регионе долгосрочных отношений мира и сотрудничества.
Также пресс-служба сообщила, что Пашинян принял приглашение Путина посетить Россию с визитом.
«С учетом отмечаемого в апреле текущего года 30-летия дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения Владимир Путин пригласил Никола Пашиняна посетить страну с официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято», - заявили в Кремле.