Путин и Пашинян обсудили трехсторонние заявления

Президент России Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон подчеркнута важность последовательной реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, а также шаги, направленные на скорейшее начало процесса делимитации армяно-азербайджанской границы», - говорится в сообщении Кремля.

Как отметили в офисе российского лидера, в разговоре были затронуты и некоторые другие вопросы, связанные с усилиями по укреплению стабильности и установлению в регионе долгосрочных отношений мира и сотрудничества.