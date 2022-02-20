В своем выступлении министр отметил, что мир, в котором будет доминировать один вид энергии, в равной степени нереален, так как он нестабилен, а жесткий отказ от природного газа, ориентированный исключительно на экологическую безопасность, создает риски для энергетической безопасности.

Было заявлено, что борьба с изменением климата важна, но также необходимы стоимость энергоносителей и безопасность их поставок. Также была затронута роль Южного газового коридора в превращении Азербайджана в надежного поставщика энергии как в регионе, так и на европейском континенте.

«Южный газовый коридор в настоящее время рассматривается как один из перспективных приоритетов в энергоснабжении все большего числа стран и выражен большой интерес к его развитию. В настоящее время большая часть нашего ежедневного экспорта газа приходится на европейский рынок. Европейским потребителям поставляется около 27 миллионов кубометров азербайджанского газа в сутки. С момента ввода в эксплуатацию 14,8 млрд кубометров газа было экспортировано в Турцию по TANAP и 9,4 млрд кубометров в Европу по TAP», – сказал министр.