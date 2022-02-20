Байден проводит встречу со своей командой из-за ситуации в Украине

Президент США Джо Байден проводит встречу с членами своей команды по национальной безопасности, сообщает телеканал NBC, передает ТАСС.

«Президент Байден сегодня встречается со своей командой по национальной безопасности и регулярно получает информацию о последних событиях, связанных с Россией и Украиной», - говорится в сообщении телеканала.

По его данным, во встрече участвуют госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.