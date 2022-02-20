Азербайджанские депутаты встретились с Пашиняном

Сегодня состоялась встреча представителей Азербайджана, Грузии, Украины, представленных в Парламентской Ассамблее «Евронест», а также сопредседателя со стороны Европейского Союза с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На встрече были обсуждены отношения ЕС-Армения, Азербайджан-Армения, а также события на востоке Украины, передает АПА со ссылкой на депутата Милли Меджлиса Таира Миркишили, который находится в Ереване в составе азербайджанской делегации.

По его словам, говоря об отношениях с Азербайджаном, премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что, несмотря на трудности, уже пройден определенный путь, есть договоренности по многим вопросам, в частности по открытию железной дороги, подчеркнув, что это важно с точки зрения открытия коммуникаций в регионе.

«Затем он коснулся передачи минных карт, делимитации и демаркации границ, визита делегации ЮНЕСКО в регион, процесса передачи останков лиц, пропавших без вести в период первой карабахской войны, развития армяно-турецких отношений и встречи с президентом Ильхамом Алиевым в Брюсселе, а затем 4 февраля в формате видеоконференции. Пашинян положительно оценил эти встречи», - отметил депутат.