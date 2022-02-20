Сегодня Путин выступит с телеобращением
Президент России Владимир Путин в понедельник выступит с телеобращением к гражданам страны, сообщает телеканал Россия-24.
Телеканал отмечает, что обращение будет транслироваться в ближайшее время.
Президент России Владимир Путин в понедельник выступит с телеобращением к гражданам страны, сообщает телеканал Россия-24.
Телеканал отмечает, что обращение будет транслироваться в ближайшее время.
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