Мощный взрыв в Луганске
В центральной части Луганска, возле представительства «ЛНР» в Совместном центре контроля и координации прогремел мощный взрыв, сообщает наш корреспондент.
В центральной части Луганска, возле представительства «ЛНР» в Совместном центре контроля и координации прогремел мощный взрыв, сообщает наш корреспондент.
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