ЕС призвал Россию не признавать независимость «ДНР» и «ЛНР»

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Россию не признавать независимость «ДНР» и «ЛНР», передает ТАСС.