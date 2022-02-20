ЕС призвал Россию не признавать независимость «ДНР» и «ЛНР»
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Россию не признавать независимость «ДНР» и «ЛНР», передает ТАСС.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Россию не признавать независимость «ДНР» и «ЛНР», передает ТАСС.
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