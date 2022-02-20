Зеленский провел срочные переговоры с Шольцем и Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочные консультации с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем после заявлений на заседании Совбеза России, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы украинского государства.

«В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем и созвал СНБО», - написал Зеленский.

Отметим, что по итогам заседания российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о признании «ДНР» и «ЛНР».