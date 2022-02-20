И Макрон созывает срочное заседание Совбеза из-за Донбасса
Елисейский дворец сообщил, что президент Эммануэль Макрон созывает срочное заседание Совбеза по ситуации между Россией и Украиной.
Елисейский дворец сообщил, что президент Эммануэль Макрон созывает срочное заседание Совбеза по ситуации между Россией и Украиной.
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