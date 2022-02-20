Офис Зеленского: прием Украины в ЕС стал бы гарантией ее безопасности

«Сигнал Брюсселя о возможности приема Украины в состав Европейского Союза в ближайшем будущем стал бы политической гарантией ее безопасности». Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

Жовква также напомнил, что 19 февраля Болгария стала восьмой страной, подписавшей декларацию о европейской перспективе Украины.

«В ближайшее время будет заключено еще несколько таких документов, поэтому имеем все основания ожидать дальнейшего расширения круга сторонников европейской перспективы Украины», - сказал замглавы офиса Зеленского.

Ранее декларацию подписали Словения, Хорватия, Польша, Словакия, Латвия, Литва и Эстония. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 февраля призвал страны Запада дать четкий сигнал о том, что страна будет членом ЕС. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, закрепляющие стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО.