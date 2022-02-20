Советник Байдена: «Окно для дипломатии с Россией сужается каждый час»

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден в принципе готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если тот «откажется от вторжения» в Украину, однако окно для дипломатии сужается каждый час, сообщает Укринформ.

«Он (Байден – ред.) вчера сказал президенту Франции, что в принципе будет готов встретиться с Путиным, если президент Путин откажется от вторжения. Мы не можем ничего сказать, кроме того, что имеются признаки, что Россия до сих пор продвигается дальше», - отметил Салливан.

По его словам, США не теряют надежд на дипломатию для деэскалации ситуации, «пока не полетят ракеты или не пойдут танки».