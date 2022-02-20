Советник Байдена: «Окно для дипломатии с Россией сужается каждый час»
Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден в принципе готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если тот «откажется от вторжения» в Украину, однако окно для дипломатии сужается каждый час, сообщает Укринформ.
«Он (Байден – ред.) вчера сказал президенту Франции, что в принципе будет готов встретиться с Путиным, если президент Путин откажется от вторжения. Мы не можем ничего сказать, кроме того, что имеются признаки, что Россия до сих пор продвигается дальше», - отметил Салливан.
По его словам, США не теряют надежд на дипломатию для деэскалации ситуации, «пока не полетят ракеты или не пойдут танки».
Советник Байдена отметил, что США на протяжении многих месяцев тесно работают с союзниками и партнерами, чтобы заставить Россию со всей серьезностью сесть за стол переговоров, однако Россия не демонстрировала такой готовности: «Вероятность дипломатического решения, учитывая перемещение войск россиян, ежечасно уменьшается».
«США настроены ввести санкции в долгосрочной перспективе и это подавит амбиции Кремля без использования наземных сил», - заявил Салливан отвечая на вопрос о том, достаточно ли будет санкций для того, чтобы остановить Россию и не отправлять в Украину американские войска.