Эйнулла Фатуллаев 22:56

В первый же день пребывания в Киеве в памяти неожиданно всплыло пленительное описание этого старого Города в «Белой гвардии». Великий мастер Булгаков, рассказывая о странной и неестественной жизни Киева, погруженного в эпидемию туберкулеза и петлюровщины, полагал, что подобная история здесь больше не повторится. Однако история Киева, разбухшего от наводнения преследуемых мигрантов, повторяется сегодня на наших глазах, хотя на сей раз, спустя век, в нем свирепствует эпидемия новой, незнакомой человеку болезни. Этот город – оплот русского антибольшевизма, в котором все были против всех, к тому же грезили либеральным Западом - так и не дождался помощи от Польши, Франции и далекого англосакского мира…

«Вам повезло. У вас есть Турция, которая пришла на помощь», - повторяет в беседах буквально каждый второй собеседник. В редакциях газет, в кабинетах чиновников, на улицах пасмурного и угрюмого Донбасса. Вернее, той его части, которая все еще остается в составе Украины. По дороге к передовой, проезжая по улицам Константиновки, Торецка, Очеретино, Авдеевки и многих других поселков и деревень Донецкой области, не упуская возможности взглянуть в глаза и постучаться в сердце каждого из прохожих по тернистой, опасной тропе грядущей войны, раскрываю царящее умонастроение опечаленных судьбой людей: никто не верит в завтрашний день. Украина застыла среди исторических эпох и потеряла ориентиры будущего. Но лучше и точнее всех раскрыл философию вопроса не Гордон, не Юрий Гусев, не Минобороны, а необычный пчеловод Игорь из села Очеретино. На мой естественный вопрос об истоках вражды и схватки с родственным народом, Игорь ответил выразительным описанием шедевров Репина: «Один мастер почти в одно и то же время написал две картины, выразившие характер русских и украинцев. Русских он показал в картине «Бурлаки на Волге», а украинцев - «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Им нужен царь. Нам нужна свобода. Украина – это вольница». До того как взяться за перо и рассказать об увиденном в Украине и Донбассе, я долго находился под впечатлением этого художественного сравнения и противопоставления образов, выражающих характеры. Киев, как и вся Украину, одурманивает воздух свободы. Но это затуманенное сознание может показаться кому-то и отравлением. «Вы едете в Донбасс? - спрашивал меня кассир на ветхом киевском железнодорожном вокзале. - Вы понимаете, что можете больше не вернуться?» Да, конечно, я это понимал, сталкиваясь в старом отжившем свой век советском вагоне с неразговорчивыми украинскими офицерами с угрюмыми лицами и грустными глазами. Из окон поезда открывался вид на утопающие в нищете, как и во времена Булгакова и Петлюры, хижины Украины, которая все еще пытается встать на ноги.

Я не понял лишь одного странного проявления агрессии в сегодняшнем Киеве и современной Украине. Абсолютное большинство людей отказывались отвечать по-русски. Несмотря на мое полное незнание украинского. В Донбассе же языковой барьер исчез. Здесь по-прежнему превалирует русский мир и культура, даже среди носителей украинского этнического начала. Поразительно, но при этом большинство жителей украинского Донбасса предпочитают смотреть украинские телеканалы и СМИ, отвергая российские, как напичканные пропагандоном и ядовитой идеологией. В Донбассе нашло сочетание мятежного украинского характера с загадочной русской душой. Но при этом в своем отрицании современной российской действительности украинцы допускают бурные пароксизмы национализма. Спрашивается, не комично ли переименование донбасского поселка Новгород в Нью-Йорк? Допустим, писатель Некрасов как-то обронил в одном из своих произведений, как считают украинцы, исконно американское название села. Но почему об этом вспомнили в 2021 году? И решили переименовать Новгород? Но жители старой Бахмутовской слободки рассказывают, что до недавнего обострения жители Донецка, оставшиеся по ту сторону враждебных окопов, приезжали в украинскую часть области. К родственникам, за покупками, на торжества и поминки. Но им приходилось проделывать тысячи верст, чтобы попасть в соседний поселок. Въезд в Украину возможен только из России. «После этой эскалации мы потеряли надежду, что увидим своих родственников. Что будет?», - вопрошает житель Константиновки Андрей, потерявший все надежды на встречу с близкими и родственниками. На каждом углу задаются одним вопросом – что же будет?

Чтобы понять происходящее и ответить на этот вопрос, со смутными чувствами в предчувствии надвигающейся войны приезжаю в Авдеевку. Отсюда от линии фронта нас отделяют считанные километры. Но в поселке протекает спокойная и мирная жизнь. Молодые люди спешат на работу, а кто-то из юношей беззаботно распивает кофе на углу, женщины судорожно спешат в магазины, а старики беспечно развалились на скамейках… и повсюду маленькие дети. А вдали слышна артиллерийская канонада. Но люди не чувствуют войны, а если точнее – отвергают ее. Отрицают ее! У жителей Авдеевки появилось какое-то удивительное чувство отрицания опасной действительности. Город погружен в монотонность будней. Ни минометы, ни артиллерия, ни звучащие угрозы политиков не способны вернуть людей в параллельный мир, истинную и ненадуманную действительность. Беспрестанно спрашиваю всех об этой странной психологической картине. Ответ один: «Все устали от войны. Будь что будет!» Удивительная идиллическая картина мира опровергается эхом дальнего взрыва. Едем в сторону обстрелов, приближаясь к линии фронта. С трудом уговаривая военных на блокпосте, преодолеваем первую преграду. Но близ второго блокпоста следует устрашающий крик украинского военнослужащего: «Вы с ума сошли? Куда едете? Немедленно разворачивайтесь. Идет обстрел из минометов». Украинец указывает на свежую воронку после недавнего минометного обстрела.