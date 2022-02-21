Борис Джонсон: признание Россией «ДНР» и «ЛНР» нарушает международное право
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с утверждением, что признание Донецкой и Луганской народных республик («ДНР» и «ЛНР») со стороны России является нарушением международного права.
"Это очевидное нарушение международного права, вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это отказ от минского процесса и минских соглашений. Думаю, что это дурное предзнаменование и очень мрачный сигнал", - цитирует Джонсона ТАСС.