Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров, участвующий в онлайн-турнире Airthings Masters, провел сегодня уже три партии.

После 12 туров у нашего гроссмейстера 11 очков из 36-ти возможных, и он занимает 15-е место, опережая лишь россиянку Александру Костенюк – единственную представительницу прекрасного пола, участвующую в турнире.

В 11-м туре Шахрияр играл с представляющим США армянином Левоном Ароняном. Партия, в которой у нашего шахматиста были черные фигуры, завершилась вничью.

Также сегодня Мамедъяров сыграл вничью с китайцем Динь Лижэнем и поляком Ян-Кшиштофом Дудой. Чуть позже начнется его поединок с россиянином Владиславом Артемьевым.

После 11 туров Шахрияр имеет 10 очков (за победу дается 3 очка, за ничью – 1) и занимает 15-е место.

Airthings Masters - первый из девяти турниров Шахматного тура чемпионов Meltwater 2022 года с призовым фондом 1,6 млн долларов, который проходит с 19 по 26 февраля. Чемпион мира Магнус Карлсен и еще 15 звезд мировых шахмат играют сначала по круговой системе. Затем восемь лучших выйдут в плей-офф, где в четвертьфинале и полуфинале сыграют матчи из четырех партий за один день. Финал будет состоять из двух матчей по четыре партии.

Призовой фонд нынешнего турнира – 150 тысяч долларов. Победитель получит 25 тысяч. Помимо этого, за победу в каждой партии в квалификации полагается 750 долларов, за ничью – 250.

Контроль времени - 15 минут на партию с добавкой 10 секунд за каждый сделанный ход. В случае ничьей в плей-офф будет тай-брейк из двух партий с блиц-контролем 5+3, и, если счет остается равным, то будет Армагеддон, где у белых 5 минут, у черных 4 минуты, но ничья считается победой черных. Запрещено предложение ничьей до 40-го хода.