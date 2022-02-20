Зеленский срочно позвонил Байдену и открыл заседание Совбеза
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, после чего начал заседание Совета безопасности и обороны Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, после чего начал заседание Совета безопасности и обороны Украины.
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