В Госдуме заявили, что готовы приступить к процессу ратификации соглашений с «ДНР» и «ЛНР»

«Госдума готова максимально оперативно приступить к процессу ратификации соглашений, подписанных в понедельник президентом России Владимиром Путиным и главами «Донецкой и Луганской народных республик» после признания их суверенитета. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что признание независимости «ДНР» и «ЛНР» стало единственно возможным шагом со стороны России в условиях обострения там ситуации.

«Признание независимости «ДНР» и «ЛНР» – единственно возможный шаг со стороны России в условиях радикального обострения на Донбассе, неготовности Киева выполнять минские соглашения и нацеленности украинских властей на военное решение конфликта. Мы спасаем наших сограждан от геноцида, от физического уничтожения. Это поистине исторический момент», - отметил он и добавил, что России просто не оставили выбора.