Столтенберг осудил решение Путина

НАТО осуждает признание Россией «ДНР» и «ЛНР» и считает, что это подрывает усилия по урегулированию ситуации в Украине, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Я осуждаю решение России признать независимость самопровозглашенных «ДНР и ЛНР», - говорится в заявлении генсека НАТО.

По его словам, такое решение подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, разрушает усилия, направленные на разрешение конфликта, и нарушает минские договоренности», - передает «Интерфакс».

Столтенберг призвал Россию выбрать путь дипломатии и отвести свои войска от Украины в соответствии со своими международными обязательствами.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин после обращения к россиянам подписал указ о признании независимости «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики», а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ними.