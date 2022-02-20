Генсек ООН прервал поездку в Африку из-за ситуации на Донбассе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отменил поездку в Демократическую Республику Конго из-за ухудшающейся ситуации на Донбассе и вернулся в Нью-Йорк, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Напомним, что ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал документ о признании «Донецкой и Луганской народных республик» и заключил договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с главами самопровозглашенных республик.