Зеленский готовит обращение к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением к украинцам на фоне решения российского лидера Владимира Путина о признании независимости «ДНР» и «ЛНР», передает УНИАН.
На данный момент неизвестно точное время видеообращения главы украинского государства, поскольку еще не состоялся брифинг по результатам заседания Совбеза.
Напомним, 21 февраля Зеленский созвал срочное заседание Совбеза нацбезопасности Украины из-за решений Путина признать независимость «ДНР» и «ЛНР» и разговоров о возможной эскалации конфликта.