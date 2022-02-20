Президент Грузии о решении Путина: это – повторение сценария 2008 года
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила признание Россией независимости «Донецкой и Луганской народных республик». Об этом она написала в своем Twitter.
«Грузия осуждает признание Россией украинских регионов Донецка и Луганска. Это является повторением сценария 2008 года, который касается оккупации 20% наших территорий. Грузия стоит рядом с президентом Владимиром Зеленским и поддерживает территориальную целостность и мир в Украине», - написала она.