Кадыров поддержал признание «ДНР» и «ЛНР»

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение президента России Владимира Путина признать независимость «Донецкой и Луганской народных республик» и назвал его единственным выходом из политического тупика, передает «Интерфакс».

«В своей речи Владимир Владимирович, как всегда, аргументировал свою позицию неопровержимыми доказательствами, историческими фактами, твердым мнением. Вне сомнения, его решение - это взвешенный, стратегический шаг, который призван совершить самое главное - спасти человеческие жизни», - заявил Кадыров.

Он отметил, что в Донецке и в Луганске живут сотни тысяч россиян, и напомнил, что «Россия своих никогда не бросала».

Решение Москвы даст народам «ДНР» и «ЛНР» возможность отстаивать свои права на международной арене, бороться за мир и порядок на своей земле. Донецк и Луганск, примите искренние поздравления! Мы были, остаемся и будем с вами в любой ситуации», - написал Кадыров в своем телеграм-канале.