Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала решение президента России Владимира Путина признать независимость «Донецкой и Луганской народных республик» серьезным ударом по мирному урегулированию конфликта в Украине и пообещала, что на этот шаг Москвы последует реакция Берлина и союзников, передает пресс-служба МИД Германии.

«Сегодняшнее признание президентом Путиным сепаратистских «народных республик» на востоке Украины - это вопиющее нарушение международного права и наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование и политическое решение нынешнего конфликта», - заявила Бербок.

Глава МИД подчеркнула, что признание Россией «ЛДНР» - это еще одно нарушение территориальной целостности Украины, добавив, что Германия остается на стороне Украины и будет реагировать на это нарушение международного права.

«Мы согласовываем это с нашими партнерами», - добавила она.