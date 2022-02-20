Байден ввел первые санкции после признания Россией «ДНР» и «ЛНР»

«Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать. Президент Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в, из или в так называемых регионах «ДНР» и «ЛНР» Украины. Этот указ также предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в этих районах Украины. В ближайшее время Государственный департамент и Казначейство получат дополнительную информацию». Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Белого дома.

Также в администрации Байдена заявили, что в ближайшее время будет объявлено о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним «грубым нарушением Россией международных обязательств».

«Для ясности: эти меры являются отдельными и дополняют быстрые и суровые экономические меры, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину. Мы продолжаем тесно консультироваться с союзниками и партнерами, включая Украину, о следующих шагах и продолжающейся эскалации со стороны России вдоль границы с Украиной», - добавили в Белом доме.

Также президент Байден подпишет указ, направленный на запрет хождения доллара США в «ДНР» и «ЛНР».