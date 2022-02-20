Путин вводит войска в Украину срочно, новость дополняется
Президент России Владимир Путин издал указ, в котором поручил обеспечить российскими вооруженными силами функции по поддержанию мира в «ДНР» и «ЛНР».
Новость обновляется.
Президент России Владимир Путин издал указ, в котором поручил обеспечить российскими вооруженными силами функции по поддержанию мира в «ДНР» и «ЛНР».
Новость обновляется.
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