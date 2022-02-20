И генсек ООН осудил признание «ДНР» и «ЛНР»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш очень обеспокоен решением России признать независимость «Донецкой и Луганской народных республик». Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика, передает ТАСС.

По его словам, Гутерриш призывал к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в соответствии с минскими договоренностями, закрепленными резолюцией Совета Безопасности.

«Генеральный секретарь рассматривает решение Российской Федерации как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН», - сказал Дюжаррик.

По словам представителя генсека, Гутерриш призывает все причастные стороны сконцентрировать свои усилия на обеспечении немедленного прекращения насилия, на защите мирных жителей и гражданской инфраструктуры, на воздержании от любых действий и заявлений, которые могут привести к еще большей эскалации опасной ситуации на Украине и вокруг нее, а также ставить дипломатию в приоритет для мирного решения всех вопросов.