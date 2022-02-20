Польша требует от НАТО и ЕС срочно ввести санкции против России

Президент Польши Анджей Дуда потребовал немедленно ввести санкции против России после признания Москвой независимости «Донецкой и Луганской народных республик». Об этом он написал в своем Twitter, передает lenta.ru

«В ситуации, когда президент России подрывает европейский порядок, установленный на рубеже 20-го и 21-го веков, необходимо большое единство и твердая позиция со стороны НАТО, ЕС и стран нашего региона. Только жесткая позиция и политическая защита Украины могут остановить агрессора. Санкции немедленно!», - написал Дуда.