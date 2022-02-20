Зеленский требует созвать Совбез ООН

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны страны потребовал созвать Совбез ООН.

Глава украинского государства также отметил, что обсудил текущую ситуацию с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Также у него запланированы разговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

"После заседания СНБО обсудил текущую ситуацию с Борисом Джонсоном. Сейчас как можно быстрее готовим обращение, а потом запланированы разговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом", - сообщил Зеленский.