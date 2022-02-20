Блинкен: признание Россией «ДНР» и «ЛНР» требует решительного ответа

«Признание Россией «Донецкой и Луганской народных республик» представляет собой полный отказ от минских соглашений и атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, это решение представляет собой полный отказ от обязательств России в рамках минских соглашений и напрямую противоречит приверженности России дипломатии, о которой она говорила.

Он подчеркнул, что признание «ДНР» и «ЛНР» требует быстрого и решительного ответа.

«Признание Кремлем так называемых «ДНР» и «ЛНР» независимыми требует быстрого и решительного ответа, мы предпримем соответствующие шаги в координации с партнерами», - написал Блинкен.