Блинкен: признание Россией «ДНР» и «ЛНР» требует решительного ответа
«Признание Россией «Донецкой и Луганской народных республик» представляет собой полный отказ от минских соглашений и атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, передает ТАСС.
В сообщении отмечается, это решение представляет собой полный отказ от обязательств России в рамках минских соглашений и напрямую противоречит приверженности России дипломатии, о которой она говорила.
Он подчеркнул, что признание «ДНР» и «ЛНР» требует быстрого и решительного ответа.
«Признание Кремлем так называемых «ДНР» и «ЛНР» независимыми требует быстрого и решительного ответа, мы предпримем соответствующие шаги в координации с партнерами», - написал Блинкен.
Блинкен напомнил, что президент Джо Байден намерен подписать указ, который установит запрет для соотечественников на инвестиции, финансирование и торговлю с «ДНР» и «ЛНР».
Как утверждает Блинкен, этот документ призван помешать России наживаться на признании «республик Донбасса».
«Он не направлен против народа Украины или украинского правительства, и позволит продолжать гуманитарную и другую связанную с этим деятельность в данных регионах», - добавил госсекретарь.