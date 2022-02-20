США не планируют посылать войска в Украину
«США не имеют планов посылать войска для участия в боевых действиях в Украине». Об этом говорится в заявлении Белого дома.
«США не имеют планов посылать войска для участия в боевых действиях в Украине». Об этом говорится в заявлении Белого дома.
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