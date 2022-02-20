Турция: признание Россией «ДНР» и «ЛНР» неприемлемо
«Турция считает неприемлемым решение России признать независимость «Донецкой и Луганской народных республик». Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.
Отмечается, что решение Российской Федерации признать так называемые «Донецкую и Луганскую республики» является нарушением Минских соглашений, а также явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Мы считаем это решение России неприемлемым и отвергаем его», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.