Байден: признание Россией «ДНР» и «ЛНР» угрожает национальной безопасности США

Президент США Джо Байден заявил, что признание Россией независимости «Донецкой и Луганской народных республик» представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Америки.

«Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент Соединенных Штатов Америки, расширяю действие режима чрезвычайной ситуации..., придя к заключению, что признание Российской Федерацией так называемых «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики» - регионов Украины, противоречит обязательствам России в рамках минских соглашений, угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины и таким образом представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», - сказано в санкционном указе американского лидера.

Ранее своим указом Байден запретил американцам инвестировать в «ДНР» и «ЛНР», торговать с ними и финансировать их. Документ позволяет вводить санкции против любого лица, который действует в этом регионе.