Джонсон созывает правительственный комитет из-за ситуации в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra для обсуждения ситуации вокруг Украины после того, как Россия признала «Донецкую и Луганскую народные республики», сообщает пресс-служба главы британского правительства.

«Премьер-министр будет председательствовать на заседании для обсуждения последних событий в Украине и координации британского ответа на действия России, включая согласование значительного пакета санкций, который будет представлен незамедлительно», - сказано в заявлении.

Ранее в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским британский премьер заявил, что вторжение России в Украину якобы может состояться в ближайшее время.

«Описывая свою глубокую озабоченность последними событиями в регионе, премьер-министр сказал президенту Зеленскому, что он полагает, что вторжение действительно может быть осуществлено в предстоящие часы и дни», - говорится в заявлении.