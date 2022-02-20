Джонсон созывает правительственный комитет из-за ситуации в Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra для обсуждения ситуации вокруг Украины после того, как Россия признала «Донецкую и Луганскую народные республики», сообщает пресс-служба главы британского правительства.
«Премьер-министр будет председательствовать на заседании для обсуждения последних событий в Украине и координации британского ответа на действия России, включая согласование значительного пакета санкций, который будет представлен незамедлительно», - сказано в заявлении.
Ранее в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским британский премьер заявил, что вторжение России в Украину якобы может состояться в ближайшее время.
«Описывая свою глубокую озабоченность последними событиями в регионе, премьер-министр сказал президенту Зеленскому, что он полагает, что вторжение действительно может быть осуществлено в предстоящие часы и дни», - говорится в заявлении.
Также отмечается, что лидеры согласились, что Запад должен продолжать поддерживать Украину в случае вторжения, но при этом должен продолжать поиск дипломатического решения до самой последней секунды.
В ходе разговора Джонсон заявил Зеленскому, что Великобритания рассмотрит возможность отправки дополнительного оборонительного вооружения в Украину.
Джонсон также подчеркнул, что Лондон намерен поднять вопрос о признании Россией «ДНР» и «ЛНР» на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ. Премьер-министр решительно осудил решение Кремля признать «Донецк» и «Луганск» в качестве независимых государств и заявил, что этот шаг сделал Минские соглашения и процесс неосуществимыми.