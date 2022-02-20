«Администрация президента США Джо Байдена распорядилась вывезти оставшихся американских дипломатов из Украины, посольство переносится в Польшу». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Администрация Байдена постановила всем оставшимся сотрудникам госдепартамента покинуть Украину. Посольство ранее было перемещено в западный город Львов. Теперь оно переносится в Польшу», - сообщила корреспондент агентства в Twitter.

Отмечается, что такое решение было принято из соображений безопасности. Дипломаты вернутся в Украину, если возможного вторжения России не произойдет.