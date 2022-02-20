«У нас и у нашего государства нет времени на долгие лекции по истории, поэтому я не буду углубляться в прошлое. Скажу про реалии и будущее. За мной Украина в ее международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия России». Об этом в своем видеообращении к гражданам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, признание Россией «ДНР» и «ЛНР» является подрывом мирных усилий и разрушает переговорные процессы.

Глава украинского государства подчеркнул, что Украина квалифицирует действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства и возложил на Москву всю ответственность за последствия о признании «ДНР» и «ЛНР». Зеленский также добавил, что признание этих территорий Россией может означать односторонний выход России из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках нормандских соглашений.

«Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы», - заявил он.