Зеленский обратился к украинцам: мы никому ничего не отдадим обновлено 04:31
«У нас и у нашего государства нет времени на долгие лекции по истории, поэтому я не буду углубляться в прошлое. Скажу про реалии и будущее. За мной Украина в ее международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия России». Об этом в своем видеообращении к гражданам заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, признание Россией «ДНР» и «ЛНР» является подрывом мирных усилий и разрушает переговорные процессы.
Глава украинского государства подчеркнул, что Украина квалифицирует действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства и возложил на Москву всю ответственность за последствия о признании «ДНР» и «ЛНР». Зеленский также добавил, что признание этих территорий Россией может означать односторонний выход России из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках нормандских соглашений.
«Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы», - заявил он.
Президент Украины подчеркнул, что своими решениями Россия легализирует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года.
«Страна, восемь лет поддерживающая войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет», - добавил Зеленский.
Как отметил президент, Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону. Кроме того, он напомнил о созданной системе территориальной обороны и заверил, что границы Украины находятся под надежной защитой и пообещал сообщать об изменении ситуации.
«Наши границы надежно защищены... Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. Как только мы увидим изменение ситуации и рост рисков – вы будете обо всем этом знать. Мы преданы мирному и дипломатическому пути, будем идти по нему и только по нему. Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся, мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим, и мы в этом уверены», - заключил Владимир Зеленский.