Япония планирует запретить экспорт передовых технологий в Россию
Правительство Японии приступило к согласованию экономических санкций в отношении России. Они будут приняты в случае ее военного вторжения в Украину. Об этом пишет издание Yomiuri.
По данным СМИ, Токио планирует ограничить в Россию экспорт передовых технологий из Японии, включая полупроводники, технологии, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой.
Подчеркивается, что власти страны также рассматривают возможность введения санкций против России в финансовом секторе.