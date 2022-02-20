Япония планирует запретить экспорт передовых технологий в Россию

Правительство Японии приступило к согласованию экономических санкций в отношении России. Они будут приняты в случае ее военного вторжения в Украину. Об этом пишет издание Yomiuri.

По данным СМИ, Токио планирует ограничить в Россию экспорт передовых технологий из Японии, включая полупроводники, технологии, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой.

Подчеркивается, что власти страны также рассматривают возможность введения санкций против России в финансовом секторе.