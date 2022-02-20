Российский фондовый рынок показал рекордный с 2008 года обвал

На фоне признания независимости контролируемых сепаратистами регионов в Донбассе российский фондовый рынок переживает крупнейший обвал за последние 12 лет. 21 февраля индекс Мосбиржи рухнул на 10,5%, опустившись до 3000 пунктов, на минимуме дня он падал более чем на 14%. В последний раз подобный обвал на российском рынке был зафиксирован в ноябре 2008 года, передает издание Znak.com.

Индекс РТС в течение понедельника падал на 17,3%, до 1152,14 пункта, но затем частично отыграл потери. Это крупнейший обвал с октября 2008 года.

Индекс Московской биржи во время старта утренних торгов 22 февраля снизился на 5,44%, сообщает «Интерфакс».

Большие потери несут основные «голубые фишки». Акции Сбербанка в ходе торгов в моменте падали более чем на 21%, «Яндекса» — на 19%, «Газпрома» — на 11%, пишут российские СМИ.

Росбалт передает, что российский рубль также слабеет: на открытии сегодняшних торгов курс доллара США поднялся на 21 коп. до 79,99 руб., курс евро — на 8,25 коп. до 90,235 руб.

По мнению аналитиков, российский фондовый рынок теперь долго будет под давлением из-за грядущих санкций в связи с признанием независимости Донбасса.

Вести.ту отмечают, что и мировые рынки стремительно снижаются на фоне ситуации вокруг Украины. В Японии индекс Nikkei с открытия теряет более полутора процентов. Фьючерсы на американские индексы – в минусе в пределах полупроцента. Торги в Штатах накануне не проводились в связи с праздником.