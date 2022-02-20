В Киеве заявили о двух погибших и 12 раненых украинских военных

По информации, раненые находятся в военных госпиталях.

«На Донбассе за минувшие сутки, 21 февраля, вражеские войска 84 раза нарушали режим тишины. Погибли двое военных, еще 12 ранены. Кроме того, шесть военных получили боевые травмы». Об этом в утренней сводке сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения. За текущие сутки на Донбассе зафиксировано 3 нарушения, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения», - отмечается в заявлении.

В ведомстве отметили, что с начала суток противник обстрелял Счастье и Мариуполь.