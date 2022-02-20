МИД Казахстана о признании «ДНР» и «ЛНР» и отправке войск в Украину

Вопрос признания Казахстаном «Донецкой Народной Республики» и «Луганской Народной Республики» на повестке не стоит, заявил во вторник журналистам в кулуарах заседания правительства заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. Об этом сообщает vlast.kz.

«Такой вопрос не стоит. Мы придерживаемся основ международного права и принципов ООН», - сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос, признает ли Казахстан независимость этих территорий.

Он также отметил, что по данному вопросу страна будет придерживаться нейтралитета.