Москва признает «ЛДНР» в границах Донецкой и Луганской областей Украины

Так называемые "Донецкая и Луганская народные республики" будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Такое заявление сделал председатель комитета Думы по делам СНГ Леонид Калашников, сообщает Интерфакс.

Накануне на заседании Совета безопасности России глава МВД Владимир Колокольцев предложил признать независимость Донбасса в административных границах, сложившихся до их "оккупации Украиной" - "от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".

После этого президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости "Донецкой и Луганской народных республик".

"Конституции" "ДНР" и "ЛНР" гласят, что заявленная территория этих республик соответствует территориям Донецкой и Луганской областей Украины.