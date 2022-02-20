В Ереване началось заседание комитета Парламентской ассамблеи «Евронест», сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, для участия в заседании в Ереван прибыли два азербайджанских депутата – члены азербайджанской делегации в ПА «Евронест» Таир Миркишили и Солтан Мамедов.

Отмечается, что азербайджанские депутаты прибыли к месту проведения заседаний комиссий «Евронест» в сопровождении усиленной охраны. Парламентарии изложат позицию азербайджанской стороны по обсуждаемым вопросам.